Biden a Tokyo: "Benefici economici concreti per la nuova alleanza economica"

Joe Biden è volato a Tokyo per una serie di incontri dedicati al confronto sul conflitto Russia – Ucraina e alla definizione della cooperazione strategica e militare tra Giappone e Stati Uniti.



Tra gli obiettivi comuni, il contenimento dell’espansionismo economico e geopolitico cinese e la minaccia rappresentata dalla Corea del Nord con i suoi test nucleari.



In una giornata fitta di appuntamenti la prima stretta di mano è stata quella con il premier Kishida. Quindi l’incontro con l’imperatore Naruhito, al Palazzo imperiale di Tokyo. È la seconda volta che Biden incontra il sovrano. La prima fu nove anni fa, ancora in veste di vicepresidente.

Il summit bilaterale



"Ci saranno benefici economici concreti per i Paesi che vorranno partecipare alla nuova alleanza economica nella regione Indo-Pacifico", ha affermato il presidente americano a margine del summit bilaterale che precederà la riunione informale dei Quad con la partecipazione dei leader di India e Australia in calendario domani.

All'inizio della riunione aperta alla stampa, Biden ha anche ringraziato il Giappone per essersi schierato con l'Occidente per preservare i valori democratici, assicurando l'applicazione di sanzioni a seguito dell'invasione della Russia in Ucraina.

“È bello essere di nuovo con voi – ha risposto Joe Biden - e continuare le nostre discussioni su come il Giappone e gli Stati Uniti possono sfruttare la nostra alleanza come una forza positiva non solo nella regione, ma nel mondo”.

E se Kishida, in merito al conflitto Russia - Ucraina ha affermato che “l'aggressione russa dell'Ucraina mina le fondamenta dell'ordine globale”, Biden ha ribadito come la Russia debba "pagare un prezzo di lungo termine" per aver aggredito l'Ucraina con un'azione che ha lo scopo di "distruggere l'identità dell'Ucraina".

"E' il costo di chi vuole cambiare gli assetti con l'uso della forza", ha aggiunto.

La Cina e il nodo Taiwan

Nella seconda e ultima tappa del suo viaggio in Asia, Biden ha quindi ribadito che gli Usa sono determinati a difendere il Giappone, con il quale mantengono un'alleanza che considera la "pietra miliare" della pace e della stabilità nella regione.



"La nuova piattaforma economica sarà introdotta per ostacolare l'espansionismo della Cina, e porterà numerosi vantaggi per l'intera regione", ha detto Biden. Che ha anche dato la notizia “all'Indo-Pacific Economic Framework (Ipef) hanno aderito 13 Paesi”.

Il premier giapponese Kishida ha auspicato una maggiore collaborazione tra i due Paesi per garantire la pace e la stabilità della regione Indo-Pacifico. “La vostra visita in Giappone questa volta dimostra che qualunque sia la situazione, gli Stati Uniti continueranno a rafforzare il loro impegno nella regione Indo-Pacifico e accolgo sinceramente la vostra presenza qui con noi oggi in Giappone. Ogni uso della forza per alterare l'ordine mondiale - ha continuato Kishida - non verrà tollerato".

Il presidente americano ha affermato che sta "considerando" l'abolizione di alcuni dazi commerciali sulla Cina, sottolineando che non sono state imposte dalla sua amministrazione. "Non abbiamo imposto nessuna di queste tariffe", ha risposto nella conferenza stampa alla domanda sulla possibilità di revocare le misure per raffreddare la dinamica al rialzo dell'inflazione, "la loro revoca è una misura in esame".

“Gli Usa sono impegnati al rispetto della “politica della 'Unica Cina', ma questo non vuol dire che la Cina può prendere Taiwan con la forza. La mia aspettativa e che questo non succederà", ” ha affermato Biden che ha poi aggiunto che Pechino, sulla vicenda, "sta flirtando con il pericolo" e “gli Usa aiuterebbero Taiwan da un'invasione cinese”.

La situazione nello Stretto di Taiwan "non deve cambiare, ribadiamo l'importanza del mantenimento dell'ordine internazionale. In Asia, siamo contro qualsiasi cambio di situazione con la forza. Pace e stabilità devono essere mantenute", ha detto Kishida sull'argomento.

In serata il presidente Usa sarà ospite all'evento di gala organizzato al giardino tradizionale giapponese di Happo-en, nel quartiere esclusivo di Shirokanedai, nel centro della capitale.