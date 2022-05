Roma-Leicester, la standing ovation congiunta delle tifoserie a Claudio Ranieri, commosso - Video

Standing ovation per Claudio Ranieri da parte del pubblico dello stadio Olimpico. Durante la semifinale di ritorno di Conference League, Roma-Leicester, l'ex tecnico dei giallorossi e della squadra inglese è stato inquadrato dalle telecamere e la sua immagine è stata trasmessa sui maxischermi. Per lui applausi da entrambe le tifoserie, quindi la risposta dell'allenatore romano che si è alzato in piedi, visibilmente commosso, per salutare il pubblico. Ranieri, che ha allenato la squadra della sua città, ha portato il Leicester alla conquista della prima Premier League nella storia del club inglese.