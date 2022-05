Ucraina, agricoltore col trattore porta a spasso il cimelio: il carro armato russo MT-LB - Video

È successo di nuovo a Kharkiv: a sventolare il trofeo di guerra è un agricoltore locale che col trattore mostra ai paesani il suo “nuovo” carro armato russo MT-LB. La scena surreale, a onore di telecamera, fa tornare alla mente una legge introdotta dal governo ucraino agli inizi del conflitto. “Avete catturato un carro armato russo o un mezzo blindato per il trasporto delle truppe e siete preoccupati di come dichiararlo? Mantenete la calma e continuate a difendere la madrepatria, non dovrete pagare nulla” recita la nota che introduce la norma: “Non c'è bisogno di dichiarare i carri armati russi catturati né altre attrezzature russe. Non sono beni acquistati attraverso una transazione, bensì ottenuti durante l'aggressione su vasta scala della Federazione Russa contro lo Stato ucraino indipendente e sovrano”. (Leggi di più)