Il Po in secca visto dal drone - Video

Le immagini girate con un drone che ha sorvolato il Po all’altezza di Boretto in Emilia Romagna, parlano chiaro mostrando un'ampia area sabbiosa un tempo sommersa. Il fiume più lungo d'Italia sta vivendo la peggiore siccità degli ultimi 70 anni con un abbassamento del livello che ha lasciato molti tratti del corso d'acqua completamente prosciugati.

Il Po, che è lungo 652 km e attraversa l'intera Pianura Padana da ovest a est, è il bacino fluviale più grande d'Italia, con circa 71.000 km quadrati di superficie.

L’ANBI, l’autorità del settore, conferma che altri fiumi che si estendono nell'Italia centrale sono in sofferenza con livelli molto più bassi della norma in questo periodo dell'anno e che l'attuale crisi sta mettendo in evidenza "le conseguenze del cambiamento climatico sulla penisola".

Molte aree dell'Europa occidentale hanno sofferto un’ondata di caldo anomalo in queste ultime settimane, aggravando la situazione.