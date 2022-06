La Regina Elisabetta preme il Globo e illumina il Regno Unito - Il video

La Regina ha acceso a distanza il riflettore più alto del parco di Buckingham Palace, posto sul monumento di Tree of Trees.

Al Castello di Windsor, alla sovrana è stato consegnato il "Commonwealth of Nations Globe", che Elisabetta II ha premuto per dare inizio alla "regale illuminazione" in tutto il Regno Unito. Si è così “accesa” la scultura "Tree of Trees", distante 32 chilometri dal Castello di Windsor e composta da 350 alberi e piante, progettata appositamente per il Giubileo di Platino.

Oltre 2000 fari si sono accesi in tutto il Regno Unito e nelle capitali dei Paesi del Commonwealth. I simboli di Londra si sono illuminati di rosso, bianco e blu, i colori della bandiera britannica.