Vittoria del centrodestra, Orbán si congratula in italiano: “Avanti ragazzi”

Viktor Orbán “ha inviato lettere” a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in cui si congratula con loro per i risultati elettorali. “Attendo con ansia la nostra futura collaborazione per preservare la pace nei nostri Paesi e in Europa, per far ripartire l'economia europea e per alleviare la crisi energetica”, scrive il premier ungherese. Intanto Orbán omaggia in italiano l'arrivo del nuovo governo.