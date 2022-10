Siparietto al Quirinale tra Lucci, Meloni e Berlusconi: “Lo mangiate il panettone o litigate prima?”

“Ma lo mangiate il panettone o litigate prima? Ci arriverete alla colomba di Pasqua?”, domanda ironico Enrico Lucci riuscito a intercettare Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, a margine delle consultazioni del nuovo governo di centrodestra al Quirinale. Meloni, che trattiene a stento le risate, gioca e fa un gesto come volesse strappargli la telecamera, Salvini sorride ma non si sofferma mentre Berlusconi gli dà un buffetto sulla guancia ed è lì quasi per rispondere, ma Alessandro Cattaneo lo tira via portandolo sotto braccio.