Arabia Saudita, dopo la festa per i Mondiali la tragica alluvione a Gedda: le auto trascinate via

A pochi giorni dalla storica vittoria dell'Arabia Saudita contro l'Argentina, arrivano le drammatiche immagini che raccontano della violenta alluvione che ha colpito la metropoli di Gedda. Festa rovinata, dunque, dalle piogge torrenziali che hanno contribuito a ingrossare il mare. Le autorità temono numerosi morti. Sono diversi i dispersi. Gegga, così come le altre città dell'Arabia Saudita, era tutta presa dai recenti festeggiamenti della nazionale di calcio, evento accordato dal re Salman, e non si aspettava un'inondazione di questa portata. Nelle immagini le auto trascinate via, le persone che cercano di mettersi in salvo.