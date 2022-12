Il video del cingolato ucraino che quasi affonda nel fango

Questo cingolato MT-LB, armato di cannone ZU-23, è noto per essere il più efficace su terreni difficili tra quelli di fabbricazione sovietica. Eppure, il suolo è così fangoso in questi giorni nell'Ucraina orientale, dove sono riprese queste immagini, che anche il MT-LB fa molta fatica, e sembra quasi affondare.

È questo il motivo per cui la guerra è da settimane in un sostanziale stallo: in queste condizioni, per entrambi gli eserciti è pressoché impossibile avanzare. Nei prossimi giorni le temperature scenderanno e il terreno, gelando, si indurirà. A quel punto sarà più facile muovere i mezzi e a fare la differenza sarà la qualità dell'equipaggiamento invernale. Secondo molti analisti, le forze ucraine sono molto più pronte ad affrontare le temperature estremamente rigide che arriveranno presto.



(video da Telegram @United24media)