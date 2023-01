Dentro l'abitazione di Matteo Messina Denaro, il video dei Carabinieri

In questo video, la casa usata per la latitanza da Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio scorso . Le immagini sono del ROS dei Carabinieri e sono state girate in un'abitazione di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, , in via CB 31. Su una parete il ritratto di Joker, il malvivente nemico di Batman. In una delle stanze una panca con attrezzi da palestra. Nell'ultimo rifugio del boss, i carabinieri hanno recuperato una pistola Smith & Wesson calibro 38 special completa di 5 cartucce con la matricola abrasa e una parrucca da donna.