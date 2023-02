Turchia, il “buco” tra gli alti palazzi di Adana: le immagini dal drone dell'edificio sbriciolato

Il drone sorvola la città di Adana e documenta ciò che resta di un palazzo sbriciolato dopo la forte scossa di terremoto che ha interessato la Turchia. Dell'edificio resta un cumulo di macerie, dall'alto un “buco” in mezzo agli alti palazzi rimasti in piedi. Il sisma è stato definito dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan come il "più grande disastro dopo il terremoto di Erzincan del 1939.