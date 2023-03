Video, alcuni soldati ucraini catturano prigionieri russi durante un'avanzata verso Bakhmut

Il video, pubblicato sul canale filo Ucraino @SputnikATONews su Telegram, con tanto di musica, mostra un'avanzata delle forze di Kiev verso Bakhmut. Il post: “Dopo che i combattenti hanno completamente soppresso la resistenza del nemico usando armi leggere, granate e un cannone da 73 mm, i sopravvissuti hanno deciso di arrendersi” e suggerisce che gli avversari siano appartenenti al Battaglione Wagner, ufficialmente un esercito privato di mercenari che varie fonti danno però alle dirette dipendenze del ministero della Difesa della Federazione Russa e che viene spesso schierato in operazioni in cui Mosca non vuole formalmente essere coinvolta. Il carro dietro cui si riparano i militari ucraini è un BMP-1.