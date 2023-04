Il maxi sequestro di cocaina ritrovata in mare dalla Gdf: 2 tonnellate al largo della Sicilia

Un maxi sequestro di dimensioni mai viste: più di 2 tonnellate di cocaina, all'interno di 1.600 panetti, che galleggiavano nel mare al largo della Sicilia.

Sul mercato, avrebbe fruttato almeno 400 milioni di euro. I "colli" che contenevano la droga, identificati dai militari del Comando Provinciale di Catania della Guardia di finanza, unitamente ai finanzieri del Gruppo Aeronavale di Messina, che hanno sequestrato lo stupefacente rinvenuto nelle acque delle coste orientali dell'isola.

I numerosi colli galleggianti, erano scortati da un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti che ne evitavano la dispersione.

I finanzieri - così in un comunicato - hanno potuto riscontrare una particolare cura dell’imballaggio, per evitare infiltrazioni di acqua in modo da "preservarne il contenuto e, al contempo, scongiurare il pericolo di inabissamento".

Secondo i baschi verde, il grosso carico è stato lasciato in mare da una delle navi cargo che solcano quel tratto di costa, per poi poter essere successivamente recuperato e trasportato sulla terraferma.