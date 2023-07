Fan bagna Cardi B durante il concerto, la rapper imbufalita gli tira il microfono

Cardi B, al secolo Belcalis Marlenis Almánzar, è finita sui giornali per aver tirato un microfono contro un fan che le ha gettato del liquido addosso. L'episodio è avvenuto durante il concerto al “Drai's Beachclub & Nightclub” di Las Vegas. Il drink lanciato da sotto il palco bagna la rapper, che si infastidisce a tal punto da reagire in maniera plateale. Una moda, quella del lanciare gli oggetti sul palco, che negli ultimi mesi si ripete puntualmente. Cardi B, però, non l'ha presa bene e imbestialita ha scagliato il microfono contro il fan. Poi gli addetti alla sicurezza hanno fatto il resto. La scena si è consumata durante il brano “Bodak Yellow”.