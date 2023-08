Terremoto del 2016, il commissario Castelli: "Con Ingv sviluppato uno studio sulle faglie attive"

Sette anni fa il terremoto che ha sconvolto l'Italia centrale provocando 299 morti. Oggi la giornata per ricordare le vittime del terremoto, ma anche per fare il punto sul complesso processo di ricostruzione. La nostra inviata Carlotta Ricci ne ha parlato con Guido Castelli, commissario straordinario del Governo per la ricostruzione. Ecco un estratto della sua intervista.