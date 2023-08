Il commovente discorso di Chiara Valerio per Michela Murgia: "Parlerò di lei al futuro"

"E' difficile adesso parlare di Michela Murgia al passato, così ne parlerò al futuro". Così la scrittrice Chiara Valerio ha ricordato l'amica Michela Murgia durante le esequie avvenute nella Chiesa degli artisti in Piazza del Popolo.

Michela Murgia “telefonerà raccontando un fatto e chiedendomi accanitamente ‘che ne facciamo?’, io le risponderò: ‘Quello che facciamo sempre di tutto, Michè: niente'”, ha detto, strappando lacrime e risate alla folla raccolta per l'ultimo addio alla scrittrice.

“Chiamerò Michela Murgia una volta tanto per darle ragione e dirle sì, il futuro è l’unico tempo che esiste - ha continuato -, perché i desideri sono al futuro e lei mi dirà che sono una svenevole sciacquetta sentimentale, aggiungendo: ‘ma che t’abbiamo fatta studiare a fare?’. Mi dirà anche che questo posto è troppo piccolo: ‘Ci hanno sottovalutato e sabotato ancora una volta’".

"Avrà ragione Michela Murgia anche domani, la società è un problema di ciascuno di noi e in questo consiste il suo gesto politico", e "siccome è difficile coniugare i verbi, allora oggi per Michela usiamo il tempo atmosferico, così domani pioverà Michela Murgia o splenderà Michela Murgia, o Michela Murgia sarà ventosa, o nebbiosa, spesso afosa, ogni tanto fresca e ventilata. C'è tanto weather per Michela Murgia e per tutti noi. Va beh Michè, tutte, tutti e tuttu. Facciamo che una volta l'ho detto", ha concluso commossa tra gli applausi.