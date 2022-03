"Una mattina la terra tremò": le note di Bella Ciao diventano l'inno della resistenza ucraina

Le note di "Bella ciao" sono diventate l'inno della resistenza ucraina. La popolare cantante folk, Khrystyna Soloviy, ha riadattato il canto partigiano al contesto dell'attuale conflitto con la Russia, dedicandolo - spiega sui social - "a tutte le forze armate, ai nostri eroi e a tutti coloro che in questo momento combattono per la propria terra".

In Ucraina era già risuonato nel 2014 nelle proteste di EuroMaidan con un testo riadattato contro il presidente Viktor Yanukovich, soprannominato Vitja: "Addio! Non ritornare! O Vitja ciao, Vitja ciao, Vitja ciao-ciao-ciao. Perché sia libera la nostra Patria fino alla fine noi lotteremo".

Le origini di Bella Ciao sono avvolte dal mistero e numerosi storici hanno seguito le sue tracce di cui una porta anche alla comunità ucraina ebraica di Odessa. C'è chi ne ha trovato le radici tra l’Appennino modenese e reggiano, chi l’ha collegata a un canto delle mondine o alla Brigata partigiana Maiella che dall’Abruzzo portò il canto in Emilia.

Certo è che è conosciuta in tutto il mondo ed è stata cantata da molti interpreti: da Milva a Manu Chao, da Claudio Villa a Yves Montand, da Woody Allen (che ne suonò una versione all'Auditorium di Roma) a Tom Waits, da Gaber a Bregovich. Fino a diventare la colonna sonora della serie televisiva La Casa di Carta. La versione Só Quer Vrau - MC MM feat DJ RD (KondZilla) ha più di 373 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre quella “originale” ne conta 94 milioni.

Diventata il simbolo della resistenza per le sue parole di pace e universali, Bella Ciao è diventata l'inno dei movimenti di protesta di tutto il mondo: da EuroMaidan alla primavera araba, dalla lotta contro i cambiamenti climatici (è stata cantata dai Fridays for Future) alla strage di Charlie Hebdo e ancora dai movimenti di piazza in Libano, Cile e in Turchia.