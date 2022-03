Il nuovo video di Volodymyr Zelensky: "Le truppe russe soffrono le perdite peggiori da decennI"

Il presidente Volodymyr Zelensky è tornato oggi a rivolgersi ai cittadini ucraini e al mondo, con l'ormai consueto videomessaggio diffuso sui social network. "Le truppe russe stanno soffrendo pesanti perdite. Possiamo dire che sono le peggiori da decenni", ha esultato, spiegando che trentuno gruppi tattici russi non sarebbero più in condizione di combattere.

Zelensky ha anche assicurato che il governo di Kiev è al lavoro con la Commissione europea per accelerare l'adesione all'Ue. Ieri il tema ieri è stato sul tavolo del Consiglio europeo di Versailles, ma è stata esclusa una “corsia preferenziale” per l'ingresso nell'Unione, a cui ambiscono da anni anche diversi altri stati del continente.

Il presidente ha inoltre richiesto il rilascio immediato del sindaco di Melitopol, Ivan Fedorov, arrestato ieri dai russi in un'operazione che ha tutta l'aria di un sequestro: “La nostra richiesta è chiara - ha detto - deve essere liberato subito. Ho già telefonato al cancelliere Olaf Scholz, ho parlato con il presidente Emmanuel Macron, parlerò con chiunque per liberare la nostra gente”. Subito dopo la notizia del sequestro, il procuratore regionale filo-russo di Lugansk aveva spiegato che Fedorov era accusato di terrorismo e per questo sotto indagine. Secondo le ricostruzioni ucraine, Fedorov avrebbe rifiutato di sottomettersi ai russi dopo che le forze russe hanno preso il controllo della zona. Zelensky ha poi espresso gratitudine agli abitanti di Melitopol scesi in piazza a protestare.