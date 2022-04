A Philadelphia torna l'obbligo delle mascherine al chiuso e a New York salgono i contagi

Torna a Philadelphia l’obbligo delle mascherine al chiuso dopo che la città ha registrato la scorsa settimana un nuovo picco di casi di covid 19.

La capitale della Pennsylvania, un milione e mezzo di abitanti, è la prima città statunitense che torna ad attuare la restrizione in tutti i luoghi pubblici, aziende, ristoranti e scuole. L'annuncio del cambio di rotta, realizzato a partire da ieri, era stato dato qualche giorno fa per dare tempo alla popolazione di prepararsi di nuovo alla misura anti covid.

Una settimana fa i contagi erano raddoppiati fino a toccare una media di 142 contagi al giorno, in controtendenza rispetto alla media americana di 34 mila nuovi casi quotidiani, tra i più bassi dallo scorso luglio.

Anche se il dato nazionale continua a essere poco preoccupante si sta alzando la soglia di allerta in alcune zone come quella di New York che ha alzato in questi giorni il livello di allerta da rischio basso a medio.

Il commissario alla Salute, Ashwin Vasan, ha avvertito che in cinque quartieri i casi sono “in costante aumento” e ha consigliato ai newyorkesi di ricominciare ad usare le mascherine al chiuso. Secondo gli ultimi dati, che risalgono a mercoledì scorso, le due varianti di Omicron rappresentano l’80,6% dei nuovi casi registrati in tutto lo Stato di New York.

Vasan ha consigliato ai newyorkesi di ricominciare ad usare le mascherine al chiuso perché "le sottovarianti di Omicron si trasmettono più velocemente", anche se non ci sono prove che causino una malattia più grave. Il commissario aveva raccomandato a chi fosse partito o visto la famiglia durante la Pasqua di farsi un test una volta rientrati.

Intanto una giudice federale della Florida, Kathryn Kimball Mizelle, nominata a suo tempo dalla gestione Trump, ha annullato l'obbligo di mascherina su aerei e treni dato che "si spinge al di là dell'autorità del Centers for Disease Control and Prevention e viola le procedure richieste".