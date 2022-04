Torna il Concertone del Primo Maggio: 50 artisti sul palco. Conduce Ambra

Sono previste 300 mila persone in piazza San Giovanni in Laterano a Roma per il Concertone del Primo Maggio. La location torna ad essere sfondo della manifestazione dopo due anni di stop per l'emergenza Coronavirus e lo fa senza limitazioni con circa 50 artisti che si alterneranno sul palco. Conduce Ambra per la quinta volta consecutiva. L'attrice era risultata positiva al Covid nei giorni scorsi ma il risultato del tampone molecolare è negativo e dunque sarà regolarmente sul palco. Nella prima parte avrà accanto a sé Bugo.

Line-up

Sul palco: Marco Mengoni, Go_A, Carmen Consoli, Ariete, La Rappresentante di Lista, Luché, Coez, Venerus, Mace feat. Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Psicologi, Rancore, Mara Sattei, Willie Peyote, Bresh, Tommaso Paradiso, Rkomi, Ornella Vanoni, Rovere, Fabrizio Moro, L’Orchestraccia, Sinkro, Enrico Ruggeri, Deddy e Caffelatte, Clementino, Mobrici, Coma_Cose, Max Pezzali, Fasma, Bigmama, Mecna, Le Vibrazioni, Claver Gold, Luca Barbarossa e Extraliscio, Angelina Mango, Hu, Notre Dame de Paris con Riccardo Cocciante, Mr. Rain, Bandabardò & Cisco, VV.

Poi le vincitrici del contest per gli emergenti, 1MNext, Giorgieness, Mille e Mira. Ognuno degli artisti ha preparato un set musicale ma anche un intervento personale per raccontare il proprio Primo Maggio. A loro si aggiungono anche Barbascura X, Francesca Barra e Claudio Santamaria, Giovanna Botteri, Marco Paolini, Riccardo Iacona, Stefano Massini, Federica Gasbarro, Valerio Lundini e Vazzanikki.

Grazie alla collaborazione con SIAE, unici simbolici ospiti internazionali dell'edizione 2022 del Concerto saranno i GO-A, la band che ha rappresentato l'Ucraina lo scorso anno all'Eurovision Song Contest 2021. Per la prima volta al Concertone, ci saranno gli artisti di Notre Dame de Paris, l'opera popolare moderna più famosa al mondo, con una performance speciale che celebra l'anniversario dei vent'anni in Italia. A guidare il cast live ci sarà Riccardo Cocciante, creatore delle musiche del celebre spettacolo. E ci sarà anche Gazzelle, uno dei protagonisti della rivoluzione indie.

Lo slogan

Quest'anno il titolo dell'evento sarà “Al lavoro per la pace”, questo perché, come ha spiegato il direttore artistico Massimo Bonelli, "sarà una festa a metà": se da un lato c'è la gioia del ritorno a “casa” in piazza San Giovanni, dopo due anni di pausa a causa del Covid, dall'altro c'è un inevitabile pensiero alla situazione in Ucraina. "Per noi è come un giorno di scuola - ha spiegato Bonelli - negli anni '20 il Concertone deve essere l'emporio della musica italiana, è un palco che deve sdoganare gli artisti al pubblico nazionalpopolare"

La diretta

Il Concertone è trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio2 e Rai Play a partire dalle 15.30. Rai Radio2, in collaborazione con Siae- Società Italiana degli Autori ed Editori - racconterà in diretta radio (e in visual sul canale di Radio2 su RaiPlay e sul sito siae.it) anche il backstage. Diletta Parlangeli ed Elena Di Cioccio, a partire dall'inizio del concerto, e dalle 20 in compagnia di Gino Castaldo e Melissa Greta Marchetto, ospiteranno i protagonisti della manifestazione per interviste esclusive. A partire dalle 19, l'appuntamento esclusivo con Valerio Lundini & i Vazzanikki, porteranno il loro connubio di sketch surreali e buona musica anche dietro le quinte del Concertone in uno show a 360 gradi, anticipazione del tour estivo che li vedrà insieme in giro per la penisola. Valerio, inoltre, animerà il backstage con numerosi interventi che renderanno la giornata tutta da seguire anche sui social di Radio2 e Siae.

Grande anche lo spazio di informazione che i diversi tg della Rai daranno al ‘Concertone’ così come quello che Rainews24 gli dedicherà già a partire dalle 14.30 con affacci che si protrarranno fino alla mezzanotte. La Tgr Lazio, dal canto suo, si sposterà a Piazza San Giovanni da dove realizzerà l’intero tg delle 14 per poi ritornare con un duplice live nell’edizione delle 19.35.

Rai Pubblica Utilità sarà presente con i suoi interpreti e traduttori per rendere l’evento accessibile a tutti iniziando dai sottotitoli a pagina 777 di Televideo, per poi proseguire dalle 20 sulla stessa rete con l’audiodescrizione. Sempre alle 20 su RaiPlay inizierà la diretta dallo studio Rai di via Teulada con i performer Lis che interpreteranno le canzoni suonate sul palco e i sottotitoli fino a mezzanotte e mezza.