A frenare l'avanzata russa in Ucraina hanno contribuito i ferrovieri bielorussi

Per molte settimane, dall'inizio dell'invasione, i russi hanno tentato di stringere in una morsa la città di Kiev, e all'inizio del tentativo di assalto ha suscitato grande timore sapere che un convoglio lungo circa 60 km proveniente dalla Bielorussia era pronto a cingere d'assalto la capitale ucraina. Il tentativo alla fine è andato fallito e anche se non è ancora del tutto chiaro se questo è avvenuto per incapacità russa o per la ferocia della resistenza ucraina, a quanto pare un ruolo attivo l'ha giocato una resistenza proveniente dalla Bielorussia.

Il Paese guidato da Alexander Lukashenko è un noto stretto alleato russo e in questa invasione ha servito come base per le truppe russe. Ma quello che finora era poco noto è che i ferrovieri bielorussi hanno ostacolato la logistica della guerra. La notizia è stata data due giorni fa dal Washington Post, secondo il quale a partire dai primi giorni dell'invasione, una rete clandestina di ferrovieri, hacker e forze di sicurezza dissidenti è entrata in azione per disabilitare o interrompere i collegamenti ferroviari che collegano la Russia all'Ucraina attraverso la Bielorussia, creando grossi problemi alle linee di rifornimento russe.

I ferrovieri-sabotatori bielorussi si sono guadagnati i ringraziamenti di Alexander Kamyshin, capo delle ferrovie ucraine, "Sono persone coraggiose e oneste che ci hanno aiutato", ha detto.

I ferrovieri clandestini bielorussi sabotatori della logistica militare russa

Dall'inizio dell'invasione russa, alcuni lavoratori clandestini delle ferrovie bielorusse hanno sabotato le apparecchiature di segnalazione e i circuiti sulle ferrovie del paese, come riportato dal sito di informazione zerkalio.io, citando il canale Telegram “Community of Railway Workers in Belarus.” (Comunità dei lavoratori delle ferrovie in Bielorussia). Inoltre, gli hacker hanno lanciato attacchi informatici ai sistemi di controllo centrali.

Da quel momento, ci sono state segnalazioni quasi quotidiane di nuovi attacchi, come pubblicato dal servizio in lingua russa di Deutsche Welle: il 14 marzo sono andate fuori servizio le linee sulla sezione Damanava-Liasnaya (regione di Brest) e il 16 marzo sulla sezione Farynava-Zahatstse (regione di Vitsebsk). Il giorno successivo, "autori sconosciuti" hanno rubato sei trasformatori di segnale dall'armadio di collegamento della stazione di Vorsha-Tsentralnaya, il che ha causato un'interruzione di quasi sei ore delle luci di segnalazione. Secondo il canale Telegram dei ferrovieri bielorussi, due centraline sono stati bruciate la notte del 25 marzo vicino a Barysau (regione di Minsk). E la notte del 28 marzo, secondo il ministero bielorusso per le situazioni di emergenza, altre due centraline sono state date alle fiamme sulla linea Asipovichy-Viareitsy (regione di Mahiliou).