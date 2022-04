Kiev: "Offensiva nel Donbass entro 3-4 giorni"

Nelle aree del Lugansk e del Donetsk e parte della regione di Kharkiv "è necessario essere pronti per un ulteriore aggravamento della situazione". Lo ha detto la vicepremier ucraina Iryna Vereschchuk, invitando i residenti di tre regioni orientali ad evacuare immediatamente. Analogo appello è giunto da Serhiy Gaidai dal governatore (fedele al governo di Kiev) della regione del Lugansk, parzialmente controllata dai separatisti: “Registriamo il rafforzamento costante di soldati e equipaggiamenti. Penso che abbiano in programma di completare presto i rinforzi e in 3-4 giorni cercheranno di condurre un'offensiva. Faccio appello a ogni residente della regione del Lugansk: evacuate finché è sicuro, finché ci sono bus e treni, cogliete questa opportunità”, ha scritto in un comunicato diffuso online.

Gaidai ha avvertito inoltre che nella regione del Donetsk, l'altro Oblast sotto il parziale controllo dei separatisti, le linee ferroviarie sono state danneggiate e hanno richiesto ore per essere riparate. Le forze russe, ha aggiunto, "stanno distruggendo qualsiasi cosa sul loro cammino" e "non si fermeranno di fronte a nulla".



Poco dopo questi avvertimenti, lo stesso Gaidai ha segnalato bombardamenti su Severodonetsk, dove alcuni grattacieli sarebbero in fiamme. Non ci sono ancora notizie su possibili vittime. Severodonetsk è diventato il centro amministrativo dell'area del Lugansk controllata dall'Ucraina dopo che, nel 2014, i separatisti filorussi hanno conquistato la città che da' il nome alla regione.