Processo Depp-Heard, i terribili messaggi di lui in cui la immagina “cadavere in decomposizione”

Nuove ombre nel processo che l'attore americano Johnny Depp, accusato di violenza domestica dalla sua ex-moglie Amber Heard, ha avviato per diffamazione, negando ogni accusa.

L'attore di “Pirati dei Caraibi” ha infatti chiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari per le frasi diffamanti mosse contro di lui e i suoi legali sostengono che le dichiarazioni della donna siano una vendetta dopo il divorzio. In un editoriale sul Washington Post nel 2018, Amber Heard aveva parlato di violenze domestiche senza mai fare il nome di Depp, ma quattro giorni dopo la Disney levò all'attore il suo storico ruolo del capitano Jack Sparrow in “Pirati dei Caraibi”. Cosa poi avvenuta anche con la Warner Bros che gli tolse il ruolo di Grindelwald in Animali fantastici 3.

Oggi, al terzo giorno del processo che si sta svolgendo in Virginia, sono emersi dei messaggi che Depp avrebbe mandato a un suo amico e vicino di casa, Isaac Baruch. Gli sms, utilizzati dall’avvocato di Amber Heard, risalgono al 2016 e vi si legge che Depp sperava che il “cadavere in decomposizione di Heard si stesse decomponendo nel fottuto bagagliaio di una Honda Civic”. Depp ha anche scritto: “Quella stronza ha rovinato una vita così fottutamente bella che abbiamo avuto per un po’”.

Più tardi, durante il dibattimento, Baruch si è visibilmente commosso parlando delle “accuse fraudolenti” mosse dalla Heard contro Depp: “Non è giusto. Non è giusto quello che ha fatto e quello che è successo a così tante persone che ne sono rimaste colpite”. L'amico dell'attore ha poi espresso la sua rabbia per le “foto fasulle scattate” che ritraevano la Heard con il viso contuso e pubblicate sui tabloid per “inscenare tutto, estorcere e ricattare” Johnny Depp. “Non ho mai assistito a qualsiasi tipo di accusa mossa contro di lui”, ha specificato Baruch.

