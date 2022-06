"Elon Musk ci mette in imbarazzo", lui licenzia i dipendenti di SpaceX

SpaceX, l'azienda spaziale di cui è Ceo Elon Musk, ha licenziato diversi dipendenti coinvolti in una sorta di protesta contro il miliardario sudafricano. Secondo notizie pubblicate venerdì dal New York Times i licenziamenti sarebbero stati confermarti da un'e-mail di Gwynne Shotwell, la presidente e Chief Operations Officer di SpaceX. Non è chiaro quanti lavoratori SpaceX abbiano perso il lavoro, ma la presidente ha fatto sapere che l'azienda è convinta che abbiano oltrepassato una linea inaccettabile. “La lettera, le sollecitazioni e il processo in generale hanno fatto sentire i dipendenti a disagio, intimiditi e vittime di bullismo e/o arrabbiati, spinti a firmare qualcosa che non rifletteva la loro opinione", ha scritto la Shotwell, che ha aggiunto: ”Abbiamo troppo lavoro fondamentale da compiere e non c'è bisogno di questo tipo di attivismo smisurato", riferisce il Nyt.

Gli autori della lettera, che sarebbe stata condivisa con altri dipendenti di SpaceX con l'invito a sottoscriverla, denunciavano Musk per azioni che, a loro dire, sono una “frequente fonte di distrazione e imbarazzo per noi, soprattutto nelle ultime settimane". I dipendenti di SpaceX affermano nella lettera incriminata che alcuni dei tweet inviati dal Ceo ai suoi 98 milioni di follower mettono l'azienda in cattiva luce. “In qualità di nostro Ceo e portavoce più importante, Elon è visto come il volto di SpaceX: ogni tweet che Elon invia è una dichiarazione pubblica de facto del azienda", sottolineano i firmatari. "È fondamentale chiarire ai nostri team e al nostro potenziale pool di talenti che i suoi messaggi non riflettono il nostro lavoro, la nostra missione o i nostri valori". La lettera faceva anche riferimento a accuse di abusi sessuali contro Musk, una vicenda che lo ha indotto a pagare 250 mila dollari a un'assistente di volo per mettere fine a una potenziale causa per molestie sessuali, accuse che Musk nega. La stessa presidente Gwynne Shotwell aveva inviato tempo fa un'e-mail ai dipendenti di SpaceX in cui affermava di credere che le accuse sono false. L'azienda, in seguito a un'inchiesta interna, "ha licenziato un certo numero di impiegati coinvolti" nell'iniziativa.