Putin si dice pronto a garantire l'export del grano dall'Ucraina attraverso i porti occupati

La Russia sta finendo di sminare i porti di Berdyansk e Mariupol sul Mar d'Azov ed è pronta a offrirli per sbloccare l'export di grano dall'Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, in un'intervista alla televisione pubblica Rossiya 24.

"I porti del Mar d'Azov - Berdyansk, Mariupol - sono sotto il nostro controllo, siamo pronti a garantire un'esportazione senza problemi, anche del grano ucraino, attraverso questi porti", ha detto il leader russo. "Stiamo finendo i lavori di sminamento", ha aggiunto, "il lavoro è in fase di completamento, creeremo la logistica necessaria, lo faremo".

Per un sicuro ritorno all'esportazione del grano, Putin ha invitato Kiev a rimuovere le mine dal territorio sotto il suo controllo e ha assicurato che la Russia non ne approfitterà per lanciare attacchi dal mare. "Le acque internazionali non sono un problema. Per favore, devono ripulire le mine e sollevare navi dal fondo del Mar Nero, che sono state deliberatamente affondate per rendere difficile l'ingresso in questi porti dell'Ucraina meridionale. Siamo pronti a farlo, e non approfitteremo della situazione di sminamento per lanciare un qualche tipo di attacco anche lì", ha dichiarato nell'intervista.

Le notizie secondo cui la Russia starebbe bloccando l'export di grano sono un "bluff" dei Paesi occidentali per coprire i propri errori politici, ha detto nel corso dell'intervista Vladimir Putin, offrendo anche una seconda soluzione, di certo provocatoria nei confronti dei paesi occidentali: "Se qualcuno vuole risolvere il problema dell'esportazione di grano ucraino, il modo più semplice è attraverso la Bielorussia. Nessuno lo sta impedendo. Ma per questo bisogna revocare le sanzioni alla Bielorussia".