Usa, la governatrice di New York vara una legge restrittiva per l'acquisto di armi

Età minima di 21 anni per acquistare un fucile semiautomatico, e limitazione dei "caricatori ad alta capacità": dopo la strage di Buffalo e la sparatoria mortale in una scuola del Texas, il governatore dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha adottato una serie di misure per limitare l'accesso alle armi: " La violenza armata è un'epidemia che sta facendo a pezzi il nostro Paese , pensieri e preghiere non risolveranno il problema, ma le azioni forti lo faranno", così la governatrice democratica.

Il tweet della governatrice "Per i nostri vicini di Buffalo e in tutto il paese, non possiamo accontentarci, non possiamo diventare insensibili e non possiamo più tollerare l'inazione sula riforma delle armi: i 10 progetti di legge che ho firmato oggi sono l'inizio del nostro lavoro per fermare queste tragedie, non la fine".



Kathy Hochul ha siglato 10 progetti di legge relativi alle armi: tra le misure, microtimbratura delle nuove armi da fuoco (per migliorare la tracciatura, e quindi il controllo, delle stesse), rivisitazione della legge statale in vigore negli Usa, che consente ai tribunali di togliere temporaneamente le armi a persone che potrebbero rappresentare una minaccia per se stesse o per gli altri.

I progetti, sulla spinta delle ultime stragi che hanno sconvolto il paese: lo scorso 14 Maggio, dieci persone di colore sono state uccise in un attacco razzista, di matrice suprematista, in un supermercato di Buffalo, mentre 10 giorni dopo ad Uvalde, una sparatoria in una scuola del Texas ha ucciso 19 bambini e due insegnanti.