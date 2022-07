Elon Musk incontra papa Francesco

Lo scatto sta facendo velocemente il giro del mondo.

Eelon Musk, l'uomo più ricco di tutti i tempi, ha pubblicato su Twitter la foto che lo ritrae assieme a papa Francesco e a quattro dei suoi sette figli.

In giacca e cravatta, a sinistra del pontefice accanto al quale si intravede il bastone treppiede che lo aiuta da qualche mese a camminare per un problema al ginocchio, il tycoon è stato ricevuto ieri dal Papa in una visita privata durata poco più di mezz'ora.

L'incontro, avvenuto a Casa Santa Marta, è durato poco più di mezz'ora: durante il colloquio il creatore di Tesla e SpaceX ha voluto esporre al pontefice la sua visione su come utilizzare al meglio la tecnologia per migliorare il mondo.

"Onorato di aver incontrato il Pontefice", ha scritto a commento della foto in cui i figli, nati dal primo matrimonio con la scrittrice Justine Wilson, sorridono di fronte all'obiettivo del fotografo.