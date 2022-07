Incendi, sono 3 i fronti che preoccupano in queste ore: nel Materano, in Friuli e ad Ascoli Piceno

Sono già 243 gli incendi in Italia dall'inizio del 2022 e ad oggi sono bruciati 27.704 ettari, contro una media storica doppia pari a quasi 54mila ettari. Sono i dati che arrivano dal portale dell'European forest fire information system della Commissione europea, analizzati dal professor Gherardo Chirici, direttore del Laboratorio di geomatica forestale del Dipartimento di agraria dell'Università di Firenze, e ci dipingono una situazione grave tenendo conto che negli ultimi 15 anni la media dei roghi per l'intera stagione era finora di 263. C'è da dire che l'anno record finora è stato il 2021 con 659 incendi e 150.000 ettari bruciati. Oggi la situazione vede diversi fronti sparsi in più zone d'Italia:

In Basilicata, a causa di un incendio di vaste dimensioni e attivo da due giorni, poco fa il sindaco di Pisticci (Matera), Domenico Albano, ha disposto l'evacuazione in via precauzionale di circa 150 persone. "Le fiamme - ha detto il primo cittadino all'ANSA - si stanno avvicinando al quartiere Cammarelle, all'ingresso della città". Sempre, in via precauzionale, il sindaco ha inoltre disposto la chiusura temporanea della galleria San Rocco, uno degli accessi dellacittà lucana. Al lavoro, ormai da ore, i Vigili del fuoco e due Canadair.

"Da ieri sono in contatto con la sala operativa della Protezione civile regionale per monitorare la situazione degli incendi nel Materano, ed in particolare quelli di Pisticci e Pomarico (Matera). Ho chiesto ulteriori uomini e mezzi, che nel frattempo sono stati rinforzati per fronteggiare questa grave situazione". Lo ha detto, in una dichiarazione, l'assessore regionale della Basilicata all'Ambiente, Cosimo Latronico.