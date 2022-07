killer di Buffalo:"Agì spinto dall'odio", incriminato di 27 reati federali. Rischia la pena di morte

Payton Gendron, il suprematista autore della strage al supermercato di Buffalo, è stato incriminato di 27 reati federali - tra cui omicidio e tentato omicidio plurimi, e uso di armi da fuoco - compiuti perché spinti dall'odio. Lo ha annunciato il Dipartimento di Giustizia. A queste incriminazioni si aggiungono quelle formalizzate dallo stato di New York.

Se condannato rischia la pena di morte o l'ergastolo. Lo scorso maggio il killer allora 18enne è entrato nel supermarket della città nello stato di New York e ha massacrato 10 persone, tutte afroamericane.

Chi è Payton Gendron

Gendron, chiuso in casa per il lockdown durante la pandemia, si era ritrovato "per noia" a passare ore nel web e sui social nella sua casa a Conklin, una piccola città di 5'000 abitanti, di cui il 95% bianchi, e definita da molti Trump-land, terra di Donald Trump. Il frutto della sua navigazione lo ha condotto verso una progressiva radicalizzazione “suprematista, fascista e antisemita”, come lui stesso scrive di sé in un manifesto postato online.

Il documento sarebbe un insieme di oltre cento pagine in cui il ragazzo aveva delineato la sua ideologia, facendo riferimento ad altri incidenti xenofobi come l’assalto di Macerata nel 2018 o quello di Dylan Roof, il ragazzo che uccise sei afroamericani in una chiesa in South Carolina. Il suo idolo e fonte di ispirazione all'azione parrebbe però essere stato Brenton Tarrant, il killer della Nuova Zelanda che ha ucciso 50 musulmani in due moschee.

Tra le righe, emerge inoltre il desiderio di Gendron di cacciare dagli Stati Uniti tutte le persone non di origine europea. Un funzionario delle forze dell'ordine ha dichiarato domenica all'Associated Press che Gendron aveva minacciato di compiere una sparatoria già l'anno scorso alla Susquehanna Valley High School in occasione del diploma. All'epoca aveva 17 anni e fu sottoposto a un trattamento di salute mentale.