Sanna Marin ancora nella bufera, dopo il video spunta una foto in cui due amiche si baciano nude

Non si placa il partygate di Sanna Marin, anche dopo che la giovane premier finlandese ha potuto presentare i risultati negativi del test antidroga dopo la diffusione del video in cui il capo del governo di Helsinki ballava e si divertiva con alcuni amici in una festa privata. Ora la premier è stata costretta a scusarsi pubblicamente per nuove foto, apparse sui social, che sarebbero state scattate dagli amici ad un party organizzato nella residenza ufficiale della premier dopo una serata ad un festival rock, a inizio luglio. In particolare, la questione riguarda una foto che ritrae due donne - due famose influencer - che si baciano, coprendosi il seno scoperto con il logo “Finlandia” della residenza ufficiale.

“La foto è inappropriata, mi scuso” ha detto Marin, rispondendo alle domande dei giornalisti durante una conferenza stampa ad Helsinki con il presidente Sauli Niinistö. “Questo tipo di foto non doveva essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario a quella festa” ha poi aggiunto, ribadendo la linea difensiva, finora seguita, per ribadire il suo diritto a divertirsi con gli amici nel tempo libero. “Abbiamo fatto la sauna, nuotato e trascorso del tempo insieme”, ha detto ancora la premier.

Alla domanda, rivolta a Niinistö, se teme che sia stata compromessa la sicurezza nazionale con quel party notturno, il presidente finlandese ha risposto: “Non credo che sia successo nulla fuori dall'ordinario quella notte”.