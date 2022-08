L'annuncio della Cina: proseguono manovre militari intorno all'isola di Taiwan

Ieri il ministero dei Trasporti di Taiwan, aveva comunicato il ritorno alla normalità dei trasporti dopo che "l'interdizione al volo e alla navigazione in sei delle 7 zone intorno all'isola, era venuta meno da mezzogiorno. Il bando sulla settima zona, nelle acque a est, sarebbe rimasto in vigore fino alle 10 locali (le 4 in Italia) di lunedì 8 agosto: il nuovo annuncio sembra rimescolare la carte e dare il via libera a esercitazioni di routine intorno all'isola.