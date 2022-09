Il New York Times non tocchi la Regina: i sudditi di Elisabetta II contro il quotidiano

Un articolo del quotidiano statunitense New York Times ha scatenato un putiferio sui social. A far arrabbiare i cittadini del Regno di Elisabetta II è stato soprattutto il titolo: “I funerali della Regina saranno pagati con le tasse dei britannici”. “Avvoltoi”, “Non è il momento adatto per parlare di queste cose”: è questo il tenore di quasi tutti i cinquemila messaggi inviati al giornale su Twitter dai sudditi di Sua Maestà. C'è chi si professa “ben felice” di contribuire alla spesa e c'è chi si indigna a tal punto da cancellare l'abbonamento al quotidiano.

Il governo non ha ancora reso noto l'ammontare del costo del “lutto” del Regno, precisando che fornirà dettagli a tempo debito. Non ci sono dubbi però che si tratterà di una spesa ingente considerato, non solo le processioni, le veglie, la sicurezza dei capi di Stato stranieri che arriveranno a Londra, ma anche il giorno dei funerali (che sarà festivo), e soprattutto il futuro imminente. La Regina era una delle persone più famose del mondo e la sua effigie è ovunque. Dalle monete ai francobolli, dalle cassette postali ai passaporti: sono tante le cose che dovranno cambiare in onore del nuovo Re.

Getty La regina su monete e banconote

Anche se adeguato all'inflazione, si legge sul New York Times, il funerale di Elisabetta II costerà più dell'ultimo funerale di stato in Gran Bretagna, quello di Winston Churchill, nel 1965, e del funerale cerimoniale della regina Elisabetta, la regina madre, nel 2002, costato 825.000 sterline (circa 954.000 dollari) per la camera ardente ("lying-in-state) e 4,3 milioni di sterline (circa 5 milioni di dollari) per la sicurezza, secondo un rapporto della Camera dei Comuni.

Il momento per sostenere questa spesa non è certo dei migliori - continua il quotidiano - perché arriva proprio quando i prezzi al consumo in Gran Bretagna stanno aumentando al ritmo più veloce degli ultimi quattro decenni e quando le bollette domestiche medie aumenteranno dell'80% il mese prossimo, sostenute dall'impennata dei prezzi dell'energia. Ma a quanto ammonterebbe questa spesa? Ad azzardare una previsione è il quotidiano economico indiano Economic Times: 6 miliardi di sterline.

Ap In fila per l'omaggio alla Regina

Al di là della cifra - che il Nyt non fornisce - le accuse mosse al quotidiano da molti britannici sono proprio - come spesso accade sul web - riferite al titolo: “I sudditi pagheranno il funerale della Regina”. Così c'è chi scherza sulla quantità irrisoria del costo ripartito per gli abitanti del Regno Unito che pagano le tasse.

E c'è chi sottolinea che si tratta di un vero affare, considerati i 70 anni di regno di Elisabetta II.

C'è chi sfotte il New York Times dicendo che la spesa sarà in ogni caso inferiore a quella di una copia del giornale

E chi la butta sul pratico: il giorno del funerale sarà considerato festivo, ma il Regno Unito è tra i paesi che hanno meno giorni festivi di tutti, scrive un'utente, toccando una questione di non poco conto. Secondo l'Office for National Statistics, l'Istat inglese, il pil di giugno è sceso a causa dei due giorni di festività extra per il Giubileo della Regina. "Anche un solo giorno festivo influisce sulla crescita perché ci sono meno persone al lavoro", hanno spiegato gli economisti, ecco perché il 19 settembre potrebbe avere un impatto sulla crescita economica e spingere il Regno Unito in recessione prima del previsto. Secondo Pantheon Macroeconomics, scrive la Bbc, il funerale della Regina avrà un impatto sulla crescita economica dello 0,2%.