In fila per l'ultimo saluto alla Regina. Camera ardente a Westminster Hall

Centinaia di persone sono in fila da ore a Londra in attesa di rivolgere l'ultimo saluto alla regina Elisabetta II. Secondo Michelle Donelan, ministra della Cultura del governo britannico di Liz Truss, le code potranno raggiungere, in questi giorni, tempi di attesa "fino a 30 ore".

Il feretro della sovrana sarà trasferito nel pomeriggio da Buckingham Palace a Westminster Hall con una processione a cui parteciperanno re Carlo III e i suoi fratelli e i figli William e Harry. Vi dovrà essere silenzio anche nel cielo di Londra. Lo conferma una portavoce dell'aeroporto di Heathrow, principale scalo britannico e fra i maggiori d'Europa, precisando che fra le 13.50 e le 15.40 locali (le 16.40 italiane) scatterà un regime di tutela dai rumori dello spazio aereo della capitale. "Imporremo le modifiche necessarie in segno di rispetto verso il periodo di lutto per la scomparsa di Sua Maestà", ha sottolineato la portavoce, scusandosi in anticipo per i possibili disagi. È previsto che il corteo funebre arrivi aWestminster Hall alle 15 ora britannica, dopo poco più di mezz'ora di percorso; ma il 'silenzio aereo' scatterà a partire da 40 minuti prima circa e fino a 40 minuti dopo.

A Westminster Hall, dopo un breve rito di suffragio officiato dall'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e dal rettore dell'abbazia di Westminster - saranno aperte le porte per l'omaggio del popolo. La bara di Elisabetta II sarà avvolta dallo stendardo reale e sarà affiancata da una guardia militare 24 ore su 24. Westminster Hall sarà aperta al pubblico 24 ore al giorno fino alla chiusura il giorno del funerale della regina.