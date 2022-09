Usa: ricorso del Dipartimento di Giustizia contro stop accesso documenti Trump

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato ricorso contro l'ordine di un giudice della Florida di congelare l'accesso a migliaia di documenti, tra cui file top secret, sequestrati nella casa in Florida dell'ex presidente Donald Trump.

Il Dipartimento ha spiegato che l'ordine emesso dal giudice della corte federale Aileen Cannon di sequestrare tutti i documenti per essere esaminati da un "esperto speciale" indipendente ha ostacolato la capacità di condurre indagini penali relative al possesso di documenti classificati da parte di Trump.

L'Fbi ha chiesto a Cannon di sospendere lo stop di più di 100 documenti classificati, sequestrati durante l'irruzione dell'8 agosto nella casa di Trump in Florida e di non consegnarli all'esperto speciale incaricato di esaminare il materiale sequestrato. I documenti fanno parte dell'indagine penale in corso da parte dell'Fbi sul possesso non autorizzato di informazioni sulla difesa nazionale, che rientra nell'ambito dell'Espionage Act.