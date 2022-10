La Nato promette nuovi sistemi missilistici a Kiev. Austin: "Putin ha fatto previsioni sbagliate"

Sono giornate di riunioni ai massimi livelli, sia politici che militari, per fare il punto sulla situazione sul campo, in Ucraina, e sullo status degli aiuti da fornire all’esercito di Kiev, alle prese con l’offensiva per riconquistare i territori occupati dalla Russia. La Nato, tra i soggetti internazionali coinvolti in primo piano, è al primo posto nel sostegno al Paese sotto attacco e lo ha voluto ribadire oggi, dopo la sesta riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina. Il meeting, svoltosi a Bruxelles nel quartier generale dell’Alleanza atlantica, è stato anche l’occasione per il segretario alla Difesa Usa Lloyd J. Austin III di chiarire che “l'ultimo assalto della Russia contro l'Ucraina non ha fatto altro che rafforzare il nostro obiettivo di sostenere Kiev”.

Il “ministro della Difesa” di Washington ha poi chiarito che i prossimi passi consistono nel far pervenire a Kiev e al governo di Zelensky, “quanto prima”, i sistemi missilistici di difesa. “Gli Usa e gli alleati stanno facendo il possibile per consegnare all'Ucraina i sistemi di difesa missilistici”, precisando che non c'è “una mancanza di volontà” sulle tempistiche, ha chiarito Austin. “Abbiamo affrontato oggi il tema di come aumentare la capacità di produzione degli armamenti e gli alleati si sono impegnati a fare il possibile”, ha poi detto Lloyd J. Austin III. “Voglio ringraziare la Germania per aver fornito il suo sistema Iris-T e questo contribuirà alla sicurezza dei cieli ucraini”.

Le previsioni sbagliate di Putin

In un passaggio successivo, il segretario alla Difesa ha analizzato la situazione alla luce degli ultimi sviluppi: i referendum, le annessioni, la brutale risposta di Mosca all’attacco al ponte di Crimea. “Putin presumeva che il mondo sarebbe rimasto a guardare se avesse tentato di annettere altre quattro regioni dell'Ucraina e credeva che non avremmo reagito con unità e determinazione per resistere alla guerra imperiale che ha voluto. Signore e signori, se volete vedere quanto erano sbagliate tutte queste previsioni, basta guardare al campo di battaglia o guardarvi intorno in questa stanza” chiarisce con soddisfazione. E aggiunge: “Il mondo ha assistito una volta di più alla ferocia della Russia e al loro disprezzo per le regole della guerra. Come ha detto il presidente Biden, 'Putin ha scelto la guerra ma l'Ucraina ha scelto di difendersi'. Le truppe di Kiev hanno fatto importanti conquiste sul campo, cambiando la dinamica del conflitto: la vittoria è dell'Ucraina ma il nostro sostegno è stato vitale”.