Roberto Cingolani ha detto che c'è gas a sufficienza per l'inverno, salvo catastrofi - Video

La situazione attuale "ci porta a simulazioni in cui noi abbiamo un inverno 'coperto'", al netto di "eventi catastrofici" come ad esempio "un clima molto rigido", senza tralasciare il fatto che attualmente "i flussi di gas continuano ad arrivare". È la rassicurazione dei ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, intervistato oggi pomeriggio da Lucia Annunziata a Mezz'ora in più, su Rai3

In questo momento, sul tema del gas, "distinguerei i timori legati ai costi dai timori sulla quantità", ha spiegato, in quanto in questo periodo "in Italia stiamo trasportando" gas all'estero, per cui "la situazione, a livello di quantità, non è complessa", lo è però "a livello di costi". A livello di stoccaggi "abbiamo preso un impegno europeo di arrivare a fine ottobre al 90% e noi ci siamo arrivati a fine settembre, e ora puntiamo ad aumentarli". Questo livello "ci permetterà di avere più flessibilità per questo inverno".

Verso Austria e Germania, ha specificato il ministro, in questo momento "stiamo esportanto tra i 18 e i 20 milioni di metri cubi e poi ci sono 40 milioni di metri cubi per gli stoccaggi".