Usa "inorriditi e allarmati" dalla repressione in Iran: "Non cederemo nulla sui diritti umani"

"Siamo inorriditi e allarmati dalla repressione delle proteste in Iran''. Lo ha ribadito la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa a bordo dell'Air Force One nel viaggio del presidente americano, Joe Biden, a Puerto Rico. "Anche se siamo impegnati in negoziati con l'Iran sul nucleare non cederemo di un millimetro sui diritti umani e delle donne nel paese'', ha detto. La denuncia della feroce repressione corre sui social Sono centinaia i video che circolano per riportare al mondo intero la ferocia e la cattiveria di chi prova a reprimere con la violenza e con la morte la richiesta di libertà e di tutela dell'essere umano in corso nelle tantissime manifestazioni spontanee di protesta che popolano piazza e strade iraniane. Una repressione assassina, come riportato nel terribile video che segue.

Le squadracce anti protesta Come un branco assetato di sangue, agenti in moto intervengono in modo violento e dispotico per disperdere le manifestazioni di protesta. Qualsiasi mezzo è giustificato per provocare danni ai pacifici contestatori, anche sparare nel traffico, come testimonia il video qui di seguito

Le accuse di Ali Khamenei I recenti "disordini" nel paese contro la morte di Mahsa Amini sono stati "ideati e pianificati dagli Stati Uniti, dal falso e usurpatore regime sionista e dai loro seguaci". Lo ha dichiarato il leader iraniano Ali Khamenei nella sua prima reazione alle proteste in tutto il paese dopo la morte della giovane curda. Durante il suo discorso il leader sciita ha detto di essere "profondamente addolorato" per la morte della ragazza e che le proteste non sono state programmate e realizzate dai cittadini iraniani.