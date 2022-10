Iran, continuano gli scontri: le piazze del mondo sostengono la protesta, Raisi scrive a Xi Jinping

Intanto sul terreno continuano le proteste a Teheran e in altre decine di città, mentre violenti scontri avvengono nel sud est del paese al confine col Pakistan e il Kurdistan, area quest'ultima di origine di Amini. I pasdaran hanno usato il pugno duro, bombardando il territorio, ma ha anche subito gravi perdite: alla stazione della polizia a Zahedan, capoluogo provinciale del Sistan-Baluchestan sono 20 le vittime tra cui due colonnelli della Guardie della Rivoluzione iraniana, uno è Hamid Reza Hashemi funzionario dell'intelligence dei pasdaran, "è morto per le ferite riportate durante scontri con i terroristi", ha affermato un comunicato delle Guardie della rivoluzione. L'altro è Ali Mousavi, anche lui parte dell'intelligence, a livello provinciale. Lo comunica la tv di stato, dicendo che ci sono anche 20 feriti tra i militari.

A Bologna in piazza del Nettuno, diversi collettivi tra cui Non una di meno.

Mobilitazioni convocate in oltre 150 città, tra cui anche Roma, Milano, Venezia, Bologna. In centinaia scandiscono gli slogan "The time has come (è arrivato il momento)" e "Donna, vita, libertà", urlati anche in iraniano e in curdo dove la protesta fa vittime e feriti, ("Zan zendegi azad") e in curdo ("Jin jyian azadi") ma anche dai molti cittadini iraniani che vivono in Italia.

Mentre sui social cresce sempre di più l'hastag #IranProtest2022, condiviso anche dal mondo della cultura e dello spettacolo, sono numerose le manifestazioni "per la libertà" in Iran. Dal Giappone all' Australia e ovviamente in Europa e in Italia.

Le voci dalla piazza

"In Italia avete garantita la vostra libertà per le più piccole cose, dall'uscire a bere una birra con gli amici a baciare il vostro partner", ha detto un'attivista a Bologna. "Da donna iraniana, che per anni ha vissuto in Iran, posso assicurarvi che da noi non è così. Ogni volta che volevo baciare il mio partner, avevo paura". "Il problema non è solo il velo o l'hijab - ha proseguito - perché dopo il 1979 in Iran è mancato il senso più profondo di libertà".

"Ma noi quella libertà la vogliamo, vogliamo un regime laico, vogliamo il secolarismo, vogliamo che la religione rimanga molto lontana dalla politica". "Perché in questi 43 anni migliaia di persone sono morte".

Un'altra attivista ha ricordato la violenza derivante dall'essere costrette a indossare il velo per le bambine di 7 anni. "Ci costringevano, quando andavamo a scuola, con il caldo torrido che c'era nelle aule. Questa è violenza sui minori".

"Oggi siamo presenti nelle piazze di tutto il mondo" - ha proseguito un altro giovane manifestante - solo per chiedere giustizia". Le attiviste di Non una di meno hanno ricordato come "la lotta transfemminista non abbia confini" e come alla giustizia sociale si arrivi "soprattutto attraverso la liberazione delle donne in tutto il mondo".