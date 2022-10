Processo Becciu, il commissario De Santis: "Il cardinale sapeva come Marogna usasse i soldi"

“Alla data del 3 ottobre 2020 il cardinale Angelo Becciu era informato che Cecilia Marogna stava depredando, con spese personali, i soldi a lei inviati dalla segreteria di Stato. Da mesi ne era a conoscenza. Non si mostrò affatto stupito da quello che dicemmo sul comportamento della donna. Era solo preoccupato del fatto che il nome di Cecilia Marogna non venisse fuori, “perché questo, disse, avrebbe procurato un grave danno a lui e ai suoi familiari”.

Parole pesanti come macigni, pronunciate oggi in aula dal commissario della Gendarmeria Stefano De Santis, testimone dell'accusa nel processo in corso in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. De Santis, nella 29esima udienza, ha ulteriormente precisato quanto detto ieri sull'incontro avuto nell'abitazione del cardinale la sera del 3 ottobre di due anni fa, insieme al comandante della gendarmeria Gianluca Gauzzi Broccoletti, pochi giorni dopo la drammatica udienza in cui il papa privò il prelato sardo dei diritti del cardinalato e della carica di prefetto delle Cause dei santi. Nell’udienza di ieri, tra l’altro, l’imputato Becciu ha dichiarato che l’incontro del 3 ottobre “non fu chiesto da me” e che lui stesso si era offerto di rifondere personalmente il denaro usato da Cecilia Marogna per fini diversi da quelli per i quali lo aveva ricevuto; a questo punto, sempre a detta di Becciu, “fui bloccato dal comandante e dal commissario della Gendarmeria”.

Diversa la versione di De Santis: “Gauzzi aveva ricevuto un sms dal cardinale, mi chiese di accompagnarlo nell'abitazione” ha raccontato il commissario. “Non vedendo segni di sorpresa del cardinale, pensai che l'incontro fosse concordato e che era stato lui a chiederlo. Non risponde a verità la circostanza di tenere segreto quell'incontro. Mai abbiamo chiesto al cardinale di non parlarne, mai, anche perché in Vaticano una circostanza del genere sarebbe comunque trapelata con grande facilità. E mai ho sentito che bisognava preservare Cecilia Marogna perché era incaricata di un'attività a conoscenza solo del card. Becciu e del papa. Mai è stato fatto riferimento a questo, se non in seguito, quando il cardinale fu interrogato dal promotore di giustizia Milano e dall'aggiunto Diddi”.