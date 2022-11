Migranti, nuovo accordo tra Francia e Regno Unito sul Canale della Manica

La Francia e il Regno Unito hanno firmato un nuovo accordo per contrastare insieme gli attraversamenti dei migranti nella Manica, un tema che da anni è fonte di tensioni tra Parigi e Londra. Lo riporta la Bbc, precisando che, in base al nuovo accordo, l'importo che il Regno Unito paga alla Francia per coprire il costo dell'aumento delle pattuglie, alla fine salirà da circa 55 milioni di sterline all'anno a 63 milioni di sterline. La Francia, in cambio, aumenterà del 40% le forze di sicurezza sulle sue spiagge (350 poliziotti oltre a gendarmi supplementari, tra i quali riservisti).

Secondo il ministero della Difesa, a Londra, quest'anno sono state oltre 40mila le persone che hanno attraversato il Canale, 972 persone solo sabato. Suella Braverman, il ministro dell'Interno britannico, si recherà a Parigi per firmare l'accordo e fare l'annuncio. L'intesa prevede che, per la prima volta, ci siano agenti britannici nelle sale di controllo francesi e la condivisione di informazioni in tempo reale.