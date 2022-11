Nancy Pelosi annuncia il ritiro da leader dem alla Camera: un giorno nuovo sorge all’orizzonte

"Un nuovo giorno sta sorgendo all'orizzonte e non vedo l'ora, sempre avanti, per la storia che si sta svolgendo della nostra nazione: una storia di luce e amore, di patriottismo e progresso, di molti che diventano uno, e sempre una missione incompiuta per rendere il sogni di oggi, la realtà di domani. Grazie a tutti. Che Dio benedica voi e le vostre famiglie. E che Dio benedica, continui a benedire i nostri veterani e gli Stati Uniti d'America. Grazie a tutti".

Queste le parole con cui Nancy Pelosi ha annunciato che non si ricandiderà alla leadership democratica della Camera.

Un discorso forte, a tratti emozionato ed emozionante che ha raccolto molti applausi dell’aula. Rimarrà comunque al Congresso: "In effetti, la democrazia americana è maestosa, ma è fragile. Molti di noi qui hanno assistito alla sua prima fragilità in prima persona, tragicamente, in quest'aula. E così la democrazia deve essere difesa per sempre dalle forze che le vogliono fare del male. La scorsa settimana, il popolo americano ha parlato e la sua voce si è levata in difesa della libertà, dello stato di diritto e della stessa democrazia. In queste elezioni, il popolo ha respinto l'assalto alla democrazia".

"È stato mio privilegio svolgere un ruolo nel forgiare progressi straordinari per il popolo americano. Mi è piaciuto lavorare con tre presidenti ottenendo investimenti storici nell'energia pulita con il presidente George Bush. La riforma sanitaria con il presidente Barack Obama. E forgiare il futuro dalle infrastrutture all'assistenza sanitaria all'azione per il clima con il presidente Joe Biden. Ora dobbiamo muoverci con coraggio verso il futuro. Per ogni cosa c'è una stagione, un tempo per ogni scopo sotto il cielo. Amici miei, non importa quale titolo mi avete conferito: oratore, leader, capogruppo- non c'è onore ufficiale più grande per me che stare su questo pavimento e parlare per la gente di San Francisco. Continuerò a farlo come membro della Camera, parlando per la gente di San Francisco, servendo il grande stato della California e difendere la nostra Costituzione. Arrivano le ore per una nuova generazione per guidare il caucus democratico che rispetto così profondamente. E sono grata che così tanti siano pronti e disposti ad assumersi questa fantastica responsabilità. Ringrazio il mio caro marito Paul, che è stato il mio amato compagno di vita e il mio pilastro di sostegno. Grazie. Siamo tutti grati per tutte le preghiere e gli auguri mentre continua la sua guarigione. Grazie molte."