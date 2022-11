Twitter, l'era Musk inizia con licenziamenti e una class action che si profila all'orizzonte

L' era Musk per Twitter inizia con licenziamento di metà dei dipendenti. Al via class action. Tutto a pochi giorni dopo l’acquisizione della piattaforma per 44 miliardi di dollari. Lo staff di Twitter afferma, come riportato dalla CNN, che Elon Musk sta violando la legge sul lavoro degli Stati Uniti Twitter Inc ha chiuso temporaneamente i suoi uffici e ha interrotto l'accesso dei lavoratori ai sistemi interni dopo aver detto ai dipendenti che sarebbero stati informati via e-mail dell'eventuale licenziamento. La mossa segue una settimana di caos e incertezza sul futuro dell'azienda sotto il nuovo proprietario Elon Musk. La società di social media ha detto in un'e-mail al personale che avrebbe detto loro entro le 9:00 ora del Pacifico di venerdì (12:00 EDT/1600 GMT) sui tagli del personale. "Nel tentativo di porre Twitter su un percorso sano, affronteremo il difficile processo di riduzione della nostra forza lavoro globale venerdì", ha affermato l'e-mail inviata giovedì, visionata dall'Agenzia Reuters. Il personale che ha lavorato nell'ingegneria, nelle comunicazioni, nella cura dei prodotti e dei contenuti è stato tra quelli colpiti dai licenziamenti, secondo i tweet dello staff di Twitter. Musk ha promesso di ripristinare la libertà di parola impedendo a Twitter di precipitare in un "paesaggio infernale". Tuttavia, le sue rassicurazioni non sono riuscite a impedire ai principali inserzionisti di minacciare di ritirarsi dalla piattaforma. La Volkswagen ha raccomandato ai suoi marchi di sospendere la pubblicità a pagamento su Twitter fino a nuovo avviso sulla scia dell'acquisizione di Musk, ha affermato venerdì. I suoi commenti hanno fatto eco a osservazioni simili di altre aziende, tra cui General Motors e General Mills. Musk ha accusato la pressione degli attivisti per i diritti civili sugli inserzionisti per un "enorme calo delle entrate".

Alcuni membri del personale hanno twittato di aver perso l'accesso all'e-mail di lavoro e ai canali Slack prima di ricevere un avviso ufficiale, che hanno interpretato come un segno di licenziamento. Il team di "cura" di Twitter, che è responsabile di "evidenziare e contestualizzare i migliori eventi e storie che si svolgono su Twitter", è stato eliminato, hanno affermato i dipendenti sulla piattaforma. Anche il team di comunicazione dell'azienda in India è stato licenziato, secondo un dirigente di Twitter in Asia. Questo era un team che si era concentrato sulla ricerca di come Twitter ha utilizzato gli algoritmi, un problema che era una priorità per Musk ma è stato eliminato. Anche i dirigenti senior, tra cui il vicepresidente dell'ingegneria Arnaud Weber, si sono salutati su Twitter: "Twitter ha ancora molto potenziale sbloccato, ma sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato", ha twittato. Anche i dipendenti di Twitter Blue, l'abbonamento premium che Musk sta rafforzando, sono stati licenziati. Un dipendente con il soprannome di "SillyRobin" che aveva indicato di essere stato licenziato, twittava il precedente tweet di Musk affermando che Twitter Blue avrebbe incluso il "bypass del paywall" per alcuni editori. "Solo per essere chiari, ha licenziato il team che lavorava su questo", ha detto il dipendente. Alcuni membri del personale hanno riferito di aver perso l'accesso ai sistemi interni e di non essere stati in grado di inviare messaggi di addio ai colleghi. Colpito dai licenziamenti anche Tony Haile, l'inventore della “spunta blu” che in un tweet scrive “è una giornata assurda”

"Sembra che siate tutti disoccupati. Sono appena stato disconnesso in remoto dal mio laptop di lavoro e rimosso da Slack", ha twittato un utente con l'account @SBkcrn, il cui profilo è descritto come ex senior community manager su Twitter. Secondo alcune fonti la società di Musk avrebbe assunto la società di consulenza KPMG per essere assistita in questa fase.

I dipendenti di Twitter hanno sfogato le loro frustrazioni sui licenziamenti sul social network, utilizzando l'hashtag #OneTeam. L'utente Rachel Bonn ha twittato: "Giovedì scorso nell'ufficio di San Francisco, in realtà l'ultimo giorno in cui Twitter era Twitter. Incinta di 8 mesi e con un bambino di 9 mesi. Mi è appena stato bloccato l'accesso al laptop". Rispondendo al thread #OneTeam, il capo della sicurezza e dell'integrità Yoel Roth, ha dichiarato: "Tweeps: i miei DM (percorsi di messaggi diretti) sono sempre aperti a te. Dimmi come posso aiutarti". Roth è stato il dirigente più anziano a inviare messaggi pubblicamente con un tweet di supporto per il personale che sta perdendo il lavoro. Sembrerebbe quindi, da questa risposta, che lui sia ancora al lavoro. Twitter ha detto nell'e-mail mandata a tutti che i suoi uffici sarebbero temporaneamente chiusi e tutti gli accessi ai badge sospesi al fine di “aiutare a garantire la sicurezza di ciascun dipendente, nonché i sistemi Twitter e i dati dei clienti”