Afghanistan, università chiuse per le donne: il nuovo divieto dei talebani

Le ragazze afghane non potranno più andare all’università. È il nuovo divieto emesso dalle autorità talebane in Afghanistan che impone l’interruzione a tempo indeterminato dell’istruzione universitaria per le donne.

Lo ha annunciato il ministero dell’Istruzione superiore in una lettera inviata a tutte le università governative e private del Paese.

“Vi informiamo di attuare il citato ordine di sospendere l’istruzione femminile fino a nuovo avviso”, si legge nella missiva firmata dal ministro dell’Istruzione superiore, Neda Mohammad Nadeem.

La lettera è stata confermata e diffusa dall’emittente locale Tolo News.