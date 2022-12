Covid, la Cina rischia 1 milione di morti dopo l'allentamento delle restrizioni

Guangzhou , città di 15 milioni di abitanti, ha aumentato il numero di 'fever clinics', per accogliere fino a 110.000 pazienti al giorno, rispetto ai 40.000 previsti attualmente. E sta anche lavorando per aumentare il numero di posti letto in terapia intensiva, passando da 455 a 1.385 entro la fine della giornata, ha riferito il Quotidiano del Popolo.

Secondo il Global Times , diversi importanti ospedali si stanno dotando di ventilatori e altre attrezzature di emergenza. I timori riguardano anche gli infermieri delle terapie intensive, tanto che le strutture stanno "urgentemente" prendendo in prestito personale da altri settori per formarlo.

La Cina si prepara al peggio mentre affronta la prima delle tre ondate di Covid previste, mentre in tutto il Paese si stanno progressivamente allentando le restrizioni dopo le proteste contro la tolleranza zero imposta dal governo e la recessione economica imputata a chiusure e lockdown.

Una palestra convertita in un "centro per la febbre" a Pechino

Dati allarmanti

Secondo un nuovo studio del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, pubblicato dalla Cnn, la brusca uscita della Cina dalle restrizioni potrebbe causare un milione di morti.

Nelle condizioni attuali, una riapertura a livello nazionale potrebbe provocare fino a 684 morti per milione di persone. Dato che la popolazione cinese è di 1,4 miliardi di persone, ciò equivarrebbe a 964.400 morti.

Un dato che spaventa che però messo in relazione, appunto, a una popolazione di 1,4 miliardi di persone. Di cui 1 milione rappresenta lo 0,07%. Il dato italiano sui decessi da inizio pandemia è più alto e si attesta intorno allo 0,3%.

Per quasi tre anni, il governo cinese ha utilizzato blocchi rigorosi, quarantene centralizzate, test di massa e rigorosa tracciabilità dei contatti per frenare la diffusione del virus, ricorda la Cnn. Poi le autorità hanno ammesso che è "impossibile" per il sistema tenere traccia del numero di nuovi infetti e il conteggio ufficiale è risultato in contrasto con le segnalazioni di decessi e l'aumentato lavoro delle pompe funebri.

La costosa strategia è stata abbandonata all'inizio di dicembre a seguito di un'esplosione di proteste in tutto il paese contro le severe restrizioni che hanno sconvolto le imprese e la vita quotidiana. Ma gli esperti hanno avvertito che il paese è poco preparato per un'uscita così drastica, non essendo riuscito a rafforzare il tasso di vaccinazione degli anziani, ad aumentare la capacità di terapia intensiva negli ospedali e ad accumulare farmaci antivirali.

L'ondata di infezioni "probabilmente sovraccaricherà molti sistemi sanitari locali in tutto il paese", si afferma nello studio, pubblicato la scorsa settimana sul server di preprint Medrxiv e che deve ancora essere sottoposto a revisione paritaria. Secondo i dati, la revoca simultanea delle restrizioni in tutte le province porterebbe le richieste di ricovero da 1,5 a 2,5 volte la capacità ospedaliera.

L'unico modo per sfuggire a questo scenario sono i vaccini e gli antivirali.

Con una copertura vaccinale con quarta dose dell'85% e una copertura antivirale del 60%, il bilancio delle vittime potrebbe essere ridotto dal 26% al 35%, secondo lo studio, finanziato in parte dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) e dal governo di Hong Kong.