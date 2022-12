Iran, botte e arresti nella giornata dello studente. La sorella di Khamenei: "Ascolti il popolo"

"Gli studenti muoiono, ma non accetteranno umiliazioni", "siamo figli di lavoratori, saremo al loro fianco". Nel terzo giorno di sciopero in Iran con i negozianti (bazari) che tengono le serrande abbassate in segno di protesta dopo la morte a settembre della giovane curda Mahsa Amini mentre erain custodia della polizia morale e la repressione nelle manifestazioni che sono seguite, gli studenti scandiscono slogan antigovernativi nelle proteste in corso in varie università per il 70esimo anniversario della Giornata dello studente, riconosciuta in Iran.

Molte università del Paese sono coinvolte nella rivolta e dove gli studenti hanno deciso di scioperare e di non frequentare le lezioni: dall'ateneo Sharif di Teheran, a Amirkabir, Shahid Beheshti, Allameh Talababai e Khajeh Nasir e di Tarbiat Modares.

Mentre la magistratura iraniana sta sigillando negozi e imprese che aderiscono allo sciopero e la polizia esegue arresti tra chi protesta, la serrata si è estesa a 40 città iraniane, tra cui la capitale.

Secondo i gruppi per i diritti umani, almeno 586 studenti sono stati arrestati dall'inizio delle proteste quasi 3 mesi fa. Alcuni di loro oggi hanno dichiarato di aver ricevuto sms che li minacciavano perché interrompessero le proteste, così come aveva annunciato ieri il deputato della Cultura Jalali. Gli sms fanno parte di un nuovo piano “Castità e Hijab”, voluto dal governo Raisi in sostituzione della polizia morale.