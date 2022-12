La società di Musk, Neuralink, è sotto indagine: "Maltratta gli animali impiegati negli esperimenti"

Neuralink di Elon Musk, un'azienda produttrice di dispositivi medici, è sotto indagine federale per potenziali violazioni del benessere degli animali tra le lamentele del personale interno secondo cui i suoi test sugli animali sono stati affrettati, causando inutili sofferenze e morti.

Neuralink Corp sta sviluppando un impianto cerebrale che spera possa aiutare le persone paralizzate a camminare di nuovo e curare altri disturbi neurologici. L'indagine federale, di cui non è stata data notizia in precedenza, è stata aperta nei mesi scorsi dall'ispettore generale del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti su richiesta di un procuratore federal e si concentra sulle violazioni dell'Animal Welfare Act, che regola il modo in cui i ricercatori trattano e testano alcuni animali.

In tutto, Neuralink avrebbe ucciso circa 1500 animali, inclusi oltre 280 fra pecore, maiali e scimmie, nei suoi esperimenti condotti dal 2018. Secondo le denunce di alcuni dipendenti la quantità e il ritmo delle sperimentazioni sarebbero stati aumentati su insistenza dello stesso Musk.