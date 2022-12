Weinstein dopo la nuova condanna per stupro a Los Angeles annuncia: "Ricorrerò in appello"

L'ex produttore hollywoodiano Harvey Weinstein ricorrerà in appello contro la condanna per stupro e aggressione sessuale a Los Angeles, che potrebbe fargli scontare quasi altri 18 anni di carcere. Weinstein, che sta già scontando una pena detentiva di 23 anni dopo la sua condanna a New York nel 2020 per accuse simili, "è determinato a continuare il suo procedimento legale per dimostrare finalmente la sua innocenza", ha dichiarato il suo portavoce.

"Harvey è ovviamente deluso dal verdetto", ha aggiunto il comunicato, sottolineando che la testimonianza su cui si è basata la sua condanna "fornisce una solida base per un appello". Il settantenne ex "re" del cinema, che ha prodotto successi pluripremiati come "Pulp Fiction" e "The Artist", è stato condannato lunedì per aver stuprato e aggredito sessualmente una donna in un hotel di Beverly Hills nel 2013, dopo un processo che ha analizzato come abbia abusato del suo potere a Hollywood per aggredire impunemente molte attrici.

Dopo un processo durato due mesi, i giurati hanno dato ragione a una delle quattro donne che lo avevano accusato. Tuttavia, non hanno raggiunto un verdetto sulle accuse di altre due donne e lo hanno dichiarato non colpevole per le accuse mosse dall'ultima donna.