Nuovo attacco a Gerusalemme: due feriti, fermato un 13enne

L'esercito e la polizia, in conseguenza di questi attacchi, hanno elevato lo stato di allerta in tutto il paese, con ulteriori spiegamenti di forze in Cisgiordania ed il presidio di luoghi pubblici in Israele.

La zona, a Est di Gerusalemme, è popolata da ebrei ultra ortodossi che in questi giorni osservano la festività di Al -Shabbat, sul posto è arrivato anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu che ha detto che Israele agirà con "determinazione e compostezza" e ha invitato il pubblico a non farsi giustizia da solo.

Sarebbe stato un 13enne palestinese di Gerusalemme Est ad aprire il fuoco e a ferire questa mattina due israeliani al sito archeologico Città di David , a Gerusalemme. Lo ha riferito la polizia, precisando che il ragazzino è stato a sua volta raggiunto da colpi di arma da fuoco esplosi da civili armati. Rimasto ferito, è ora in stato di fermo. I due israeliani feriti, padre e figlio, rispettivamente di 22 e 45 anni, versano in condizioni serie, ma stabili. Lo riferisce la radio militare.

Fra le vittime civili di ieri davanti alla sinagoga c'è anche una coppia di sposi, ebrei ortodossi: Eli (48 anni) e Natalie (45) Mizrahi. Il padre di Eli ha riferito alla televisione che i due erano nel loro appartamento quando hanno sentito i primi spari e che "si sono lanciati in strada per soccorrere i feriti e non hanno notato il terrorista che era fermo accanto ad una automobile in sosta. Questi ha sparato loro a bruciapelo, uccidendoli sul posto". In base alla ortodossia ebraica, i loro funerali dovrebbero avere luogo al termine del riposo sabbatico, nella nottata di oggi.

Il movimento islamico libanese di Hezbollah ha lodato l'attacco sferrato davanti alla sinagoga. "Hezbollah elogia l'eroica operazione di martirio portata avanti dal combattente martire Khaire Alkam nella Gerusalemme occupata", si legge in una nota.

L'esplosione di violenza, considerata tra le più gravi dell'ultimo periodo, rappresenta una prima sfida per il nuovo governo israeliano, dominato da ultranazionalisti che hanno spinto per una linea dura contro i palestinesi, e getta un'ombra sulla visita del Segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita nella regione da domani. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato di aver deciso "azioni immediate" e che questa sera, dopo la fine di Sabbath, convocherà il gabinetto di sicurezza per discutere un'ulteriore risposta.