Biden: "Se al Congresso passa il divieto di aborto metterò il veto"

Joe Biden annuncia che non consentirà al Congresso, ora a maggioranza repubblicana, di introdurre una legge che proibisca il diritto di aborto a livello federale. Lo fa con un tweet sul profilo @joebiden: "Se il Congresso passerà un bando nazionale, io metterò il veto", annuncia il presidente .

Lo scorso giugno, con una decisione storica, la Corte Suprema ha ribaltato la sentenza degli anni '70 'Roe w Wade' che garantiva il diritto di aborto a livello nazionale lasciando agli Stati la libertà di legiferare. Da allora molti Stati a guida repubblicana hanno imposto regole rigidissime se non il divieto totale e il 13 settembre scorso il senatore repubblicano Lindsey Graham aveva presentato una legge che mira a vietare l'aborto a livello nazionale dopo le 15 settimane di gravidanza

L'annuncio del presidente arriva a pochi giorni dall'iniziativa dei governatori democratici di 20 Stati che hanno lanciato un'alleanza per rafforzare l'accesso all'aborto. Uno studio pubblicato giovedì scorso dal PRRI (Public Religion Research Institute, un istituto di ricerca apartitico) mostra che il sostegno alla legalità dell'aborto in ogni, o nella maggior parte dei casi, è aumentato dal 2010, in modo particolare a partire dal 2020. Il 15% degli americani credeva nel 2010 che l'aborto dovesse essere sempre illegale - è sceso al 7% alla fine del 2022.