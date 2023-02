Pallone-spia abbattuto: Cina silura il capo servizio meteo, i sub della U.S. Navy cercano i rottami

Il capo del servizio meteorologico cinese è stato sollevato dal suo incarico, in una mossa vista da alcuni analisti come un tentativo di sostenere la posizione di Pechino secondo cui il presunto pallone spia che sorvolava gli Stati Uniti e poi abbattuto ieri dagli Usa, era di natura civile principalmente per scopi meteorologici. Lo ha annunciato l'agenzia statale cinese Xinhua. Zhuang Guotai, questo il nome del diretto interessato, è stato a capo dell'amministrazione meteorologica cinese fino a venerdì, ma la sua partenza da quel posto non era del tutto inaspettata. Alla fine di gennaio, Zhuang è stato eletto capo del Comitato consultivo politico popolare della provincia occidentale del Gansu, l'organo consultivo politico provinciale.

Nel frattempo sono al lavoro i sommozzatori della Marina statunitense per cercare di localizzare i rottami del pallone al largo della costa della Carolina del Sud. Lo hanno reso noto fonti del Pentagono. Le operazioni di recupero potrebbero andare avanti alcuni giorni, ma sono cominciate subito dopo che i rottami del pallone sono finiti nelle acque dell'Oceano Atlantico. Subito dopo che il pallone era stato colpito, sul posto sono infatti arrivate le navi della Marina e della Guardia costiera che erano già state allertate.

La Cina convitato di pietra al discorso dello Stato dell'Unione di Joe Biden. Il presidente e la sua squadra stanno riscrivendo la parte del discorso dedicata a Pechino dopo il caso del pallone-spia puntando a un duplice obiettivo: segnalare alla Cina e non solo che non saranno tollerate violazioni dello spazio aereo statunitense e convincere gli americani - soprattutto i repubblicani - che Biden ha fatto tutto quello in suo potere per difendere l'America. Allo stesso tempo il presidente non vuole chiudere a Pechino e vuole mantenere la possibilità per la sua amministrazione di continuare a cooperare con la Cina su temi come l'economia globale e il cambiamento climatico.